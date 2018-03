Charlie Sheen grava vídeo e convida brasileiros para o Metal Open Air

Da Redação

Charlie Sheen será o mestre de cerimônias do festival Metal Open Air, que acontece entre 20 e 22 de abril em São Luís (MA). O ator de Two and a Half Men (que desde 2011 conta com Ashton Kutcher em seu lugar) gravou um vídeo para convidar os brasileiros para o evento.

“Olá, Brasil. Sou Charlie Sheen e estou convidando vocês para o MOA Festival, junto com meus amigos do Rock n’ Roll All-Stars no dia 21 de abril. Vejo vocês lá!”, diz o ator norte-americano. O festival será realizado no Parque Independência. Megadeth, Anthrax, Exodus e Blind Guardian são atrações do festival. Para comprar ingressos acesse o site do festival Metal Open Air.