Charles Bradley promete novo álbum para abril

Giovanni Tonussi – Rádio Eldorado

O cantor de soul music Charles Bradley já está com data marcada para o lançamento de um novo álbum. Ele vai se chamar Victim of Love e a previsão é que chegue às lojas a partir do dia 2 de abril.

Em uma matéria do site especializado Brooklyn Vegan, o disco foi comparado à época de ouro do soul nos anos 70, o que é o grande projeto da produtora que vem gravando com Bradley, a Daptone Records.

Esse resgate começou com o álbum de estreia do cantor em 2011, chamado No Time for Dreaming, e não perdeu o foco no novo trabalho. Para provar, o primeiro single já pode ser ouvido na internet, que é a música Strictly Reserved For You.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Além da chegada do álbum em abril, a primeira turnê está marcada para começar no dia 16 de maio, no Apolo Theater, em Nova Iorque. O local é famoso por ter recebido grandes nomes do soul e funk, como James Brown e Marvin Gaye.