Cerveja do Iron Maiden chega a São Paulo e demanda mundial surpreende

Daniel Fernandes – Estadão.com.br

A cerveja Trooper, idealizada pelos integrantes da banda de rock Iron Maiden e produzida pela microcervejaria Robinsons, já está à venda em São Paulo e pode ser encontrada em quatro unidades do supermercado Pão de Açúcar e em bares especializados na venda de cervejas artesanais e especiais como o Frangó, Empório Alto de Pinheiros e Aconchego Carioca.

Mas a disponibilidade do produto ainda é limitada, muito por conta da demanda – extremamente alta – e que surpreendeu fabricantes e a importadora e distribuidora da cerveja no País, a On Trade. “Encomendamos 20 mil caixas e nos entregaram 10 mil. A Robinsons é uma microcervejaria e eles chegaram a parar a produção de outras marcas para só produzir a Trooper”, afirmou Gustavo Nogueira Sanches, um dos sócios da On Trade.

De acordo com ele, a importadora terá o produto em estoque apenas no fim de setembro. De acordo com a companhia, a cervejaria responsável pela produção está fazendo cotas de exportação para os países onde haverá distribuição do rótulo, como o Brasil, e a On Trade deve receber um container a cada 15 dias com o produto.

Detalhe da cerveja – Divulgação

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

A cerveja. Inspirada pela música The Trooper, um dos maiores sucessos da banda de Heavy Metal inglesa Iron Maiden, a garrafa da bebida tem 500 mililitros. A Trooper é uma cerveja tipo ale, ou seja, ela tem alta fermantação – ao contrário das cervejas do tipo larger, com fermantação baixa.

Preço. De acordo com Sanches, em bares especializados o consumidor deve encontrar a cerveja do Iron Maiden com preço entre R$ 26 e R$ 27 . Na rede Pão de Açúcar, o produto é vendido por cerca de R$ 18. As lojas da rede de supermercado que oferecem o produto são as localizadas nas avenidas Brigadeiro Luis Antônio, Washington Luis e Ricardo Jafet. A bebida também está disponível na loja da rua Teodoro Sampaio.