Celebrando dois anos, o programa Combate Rock chega ao nº 100 entrevistando Nasi, ex-Ira!

O programa Combate Rock chega ao número 100 coincidindo com o aniversário de 2 anos da estreia aqui no Território Eldorado. Para celebrar, uma interessante e reveladora entrevista com Nasi, ex-vocalista do Ira!, um dos principais artistas do rock nacional.

O roqueiro recebeu a equipe do Combate em sua casa para quase três horas de conversa bem humorada e franca. Nenhum assunto foi proibido e nesta primeira parte da atração, Nasi detalha todo o processo de composição do seu mais recente álbum, Perigoso, a repercussão de sua polêmica biografia, A Ira de Nasi, as brigas que levaram ao fim do Ira! e o atual momento de seu relacionamento com os ex-integrantes.

CONFIRA AQUI O PROGRAMA

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.



Nasi. (Divulgação).

Lista de músicas do programa



1 – Envelheço na Cidade – Ira! e Paralamas do Sucesso

2 – Rubro Zorro – Ira!

3 – Corpo Fechado – Nasi

4 – Aqui não é meu Lugar – Nasi

5 – Ogun – Nasi

6 – Dois Animais na Selva Suja da Rua – Nasi

7 – Perigoso

8 – Tudo Bem

9 – Ori