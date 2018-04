CD de Eric Clapton com Derek and The Dominos será relançado

Luciano Borborema – Território Eldorado

O único trabalho gravado pelo guitarrista Eric Clapton à frente da banda Derek and The Dominos vai ser relançado. A versão 2011 de ‘Layla and other assorted love songs’ comemora no mês de março, 40 anos e para celebrar, virá com uma “nova cara” e cheio de novidades.

Entre elas: uma cópia em vinil duplo com remixes ligeiramente modificados. Têm seis canções que viriam a pertencer ao segundo álbum da banda, remixadas por Andy John, engenheiro de som das sessões originais. Já a música “Got to get better in a little while”, última faixa gravada pelo grupo, também fará parte do pacote em uma versão de estúdio completa, produzida pelo tecladista Bobby Whitlock.

Capa de ‘Layla and other assorted love songs’

Tem raridade também. As quatro músicas executadas pela banda durante o programa “The Johnny Cash Show”, gravado nos anos 70 estarão no CD. Destaque para uma faixa em especial. Trata-se de “Matchbox blues” que conta com a participação de Clapton, Cash e do cantor Carl Perkins.

E não para por aí. Ainda tem duas músicas produzidas por Phil Spector, uma nova versão, remasterizada e expandida, do CD duplo “Derek and The Dominos: in concert”, além de um livro de capa dura com textos explicativos, fotos raras e inéditas, novas entrevistas e uma cópia de um ingresso de um show da banda.