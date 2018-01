Cazuza será tema de musical em SP e no Rio

do Território Eldorado

Depois de ter a história contada no cinema, Cazuza será tema também de um musical. Os ensaios do espetáculo, que também vai se chamar Cazuza, começaram no dia 12 de agosto. A estreia será no Teatro Net Rio, no Rio de Janeiro, e depois a peça fará uma temporada em São Paulo.

O ator Emílio Dantas é quem vai interpretar o músico. Já a mãe de Cazuza, Licinha Araújo, será vivida por Susana Ribeiro. O musical está marcado para entrar em cartaz a partir do dia 4 de outubro no Rio de Janeiro.

Emílio Dantas fará Cazuza – Divulgação

Chilli Beans lança coleção inspirada em Cazuza

No ano em que Cazuza completaria 55 anos, a Chilli Beans prepara uma homenagem e lança uma coleção temática inspirada nos principais momentos da carreira do cantor e compositor. “É um dos grandes poetas da música brasileira. Estamos muito felizes de fazer esta homenagem com a coleção”, comemora Caito Maia, criador da Chilli Beans, em nota para a imprensa.

A linha terá cerca de 40 produtos dedicado ao artista, entre óculos de sol, óculos de vista e relógios e fazem referência a fases específicas de Cazuza, como o show do Barão Vermelho no Circo Voador, no Rio. “A cartela de cores, as texturas e grafismos são inspirados nos cenários, acessórios e roupas destes momentos”, explica Marcel Gignon, designer responsável pela concepção da coleção, também em nota.

Além disso, a marca teve o cuidado de registrar nas peças algumas frases famosas das músicas do cantor que estampam visores, pulseiras dos relógios, hastes e lentes dos óculos. Entre os destaques, a rede sugere o modelo de pulseira que traz gravado “Eu tô pedindo. A tua mão. E um pouquinho do braço.”, do hit “Maior Abandonado”. Coleção chega a todas as lojas da Chilli Beans em 19 de agosto.

Veja abaixo coleção:





(Divulgação)