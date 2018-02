Catálogo do AC/DC será vendido no iTunes

do Território Eldorado

Após anos de recusa, a banda australiana AC/DC finalmente irá disponibilizar sua discografia no iTunes. A informação foi divulgada nesta segunda-feira (19) no site oficial do grupo. Todas as faixas foram remasterizadas e podem ser compradas individualmente.

O catálogo de músicas contém 16 álbuns gravados em estúdio, quatro discos ao vivo e três coletâneas. Será possível baixar desde o álbum de estreia, High Voltage, de 1976, até o último, Black Ice, de 2008, além da coletânea mais recente, Homem de Ferro 2 – Trilha Sonora, de 2010.

Até então, o AC/DC sempre se recusou a disponibilizar as músicas para download como forma de preservar o formato original dos álbuns. Recentemente, Led Zeppelin e Beatles também tiveram suas músicas lançadas na plataforma da Apple.