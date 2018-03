Carro Bomba, DZK, Maestrick e Lothlöryen selecionados para o Roça N'Roll

da equipe Combate Rock

Mais quatro bandas já estão confirmadas no Roça N’Roll, o grande festival de heavy metal que acontece no interior de Minas Gerais. A Rinha do Roça 2012 para a 14ª expedição do festival os grupos Carro-Bomba, DZK, Maestrick e Lothlöryen e vão integrar o cast da noite principal do evento, no dia 16 de junho, na Fazenda Estrela, em Varginha .

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

A seletiva do Roça ‘n’ Roll teve mais de 400 inscrições de bandas do Brasil, Paraguai, Argentina e Bolívia. Os critérios de seleção observaram qualidade musical do grupo, estilo e profissionalismo. “Posso dizer que foi o ano mais competitivo. Tanto pela quantidade de material enviado quanto pela qualidade dos grupos”, explicou Bruno Maia, da Cangaço Produções.

Os quatro selecionados possuem estilos bem distintos. O Carro Bomba une a essência do hard rock com peso e agressividade do Heavy Metal. A banda DZK pode ser considerada uma lenda do punk rock nacional e aporta pela primeira vez em Varginha. Já o Maestrick esbanja técnica e talento com o metal progressivo, enquanto os mineiros do Lothlöryen já navegaram nas ondas do folk metal e, hoje, praticam um metal melódico potente e pesado.

Além das quatro bandas selecionadas, o cast do Roça ‘n’ Roll já conta com as europeias Samael e Grave, e a paulista Nervosa. No dia 5 de abril, os grupos Silvercrow, Tormento, Thesphian, Vorticis, e Wrath Tears disputam uma vaga para o festival no Matriz, em Belo Horizonte (MG).

A programação do Roça ‘n’ Roll ainda conta com Torneio de Truco e exposição de arte. A estrutura é montada para atender mais de 5 mil pessoas. O festival possui dois palcos e uma tenda para os shows com bandas regionais, camping, praça de alimentação, espaço para exposições e stands de lojas de artigos relacionados ao Rock e Metal.