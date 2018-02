Carlos Santana promete lançar autobiografia em 2014

do Território Eldorado

O guitarrista Carlos Santana planeja lançar um livro de memórias em 2014, segundo informou o site do Guardian. A editora será a Little Brown, que já adiantou que a obra sairá com versões em espanhol e inglês.

“O maior desejo de Carlos é ajudar os leitores a descobrir a santidade, graça e divindade em si mesmos”, diz o comunicado da editora. O roqueiro também prometeu revelar histórias de músicos como Miles Davis, BB King, Eric Clapton e Buddy Guy.

Santana afirmou que irá abordar seu lado místico no livro – AP

De origem mexicana, o guitarrista mudou-se para os Estados Unidos na adolescência, onde ganhou reconhecimento com seu disco de estreia, lançado em 1969, e a participação no festival Woodstock.

Seu álbum de maior sucesso, porém, veio só três décadas depois, com o lançamento de Supernatural – que llhe rendeu 9 Grammy, além de emplacar hits de projeção internacional, como Smooth, Maria Maria e Corazón Espinado. O trabalho mais recente do músico, Shape Shifter, foi lançado em meio deste ano.