Carcass confirma show no Brasil

Jeff Walker é um dos lendários integrantes da banda que vem ao país pela segunda vez em 15 anos de carreira

Depois muitos rumores e especulações por toda América Latina, o renomado grupo inglês Carcass está de volta ao Brasil após quatro anos. A produtora Rádio & Tv Corsário orgulhosamente confirmou, até o momento, única apresentação da banda no país. O show está agendado para 11 de abril, no Carioca Club, em São Paulo.

No repertório, as clássicas composições dos álbuns Reek of Putrefaction (1988), Symphonies of Sickness (1989), Necroticism – Descanting the Insalubrious (1991), Heartwork (1993) e Swansong (1996). Os fãs já podem garantir presença antecipada neste evento histórico. Os ingressos já estão à venda no site da Ticket Brasil.

O Carcass é considerado um dos principais nomes do metal extremo mundial. Formada na famosa cidade de Liverpool, o grupo recentemente voltou à estrada e foi uma das principais atrações dos mais importantes festivais da Europa.

Serviço São Paulo

Data: 11 de abril de 2013

Horário: 20h00 | Abertura da casa: 19h

Local: Carioca Club

End: Rua Cardeal Arcoverde, 2899 – Pinheiros (ao lado do Metrô Faria Lima)

Capacidade: 1.800 lugares

Duração: até 90 min.

Estacionamento em frente

Preços:

Pista: R$ 90,00 (meia entrada) | R$ 180,00 (inteira)

Camarote: R$ 140,00 (meia entrada) |R$ 280,00 (inteira)

Pontos de venda e informações:

Galeria do Rock: Loja Die Hard (11) 3331-3978

Vendas online e postos fixos: http://www.ticketbrasil.com.br