Cantora de blues Tia Carroll faz turnê pelo Brasil

Adauto Alves*

Tem gente que não consegue ficar parada no palco. Caso da Tia Carroll. Pode capturar qualquer vídeo na internet. Não dá outra. A Tia aparece dançando, pulando, rebolando, soltando o vozeirão e fazendo a banda Hard Work dar o máximo. Vestígio de quem se profissionalizou na escola do vocal de apoio e não perdeu o sentido da vibração quando assumiu o microfone principal.

Tia Carroll visita o Brasil pela primeira vez ciceroneada pela Igor Prado Band, que trouxe Sax Gordon e o pianista Donny Nichilo ao Bolshoi em novembro. Ou seja, ela não vem com a Hard Work, mas chega muito bem acompanhada. Igor Prado (guitarra, vocal), Rodrigo Mantovani (baixo), Yuri Prado (bateria) e Flávio Naves (órgão hammond B3) têm passaportes absurdamente carimbados.

O passeio não vai ser moleza. A turnê relâmpago de Tia Carroll começa em São Paulo no dia 10. Ela se apresenta no Bolshoi no dia seguinte. Desce para Porto Alegre dia 12. Grava um programa na TV Gazeta, em São Paulo, dia 14. Canta na mineira Viçosa dias 16 e 17. Dá um pulo em Paraty dia 18. Encerra a jornada em São Bernardo do Campo dia 19. Sem perder a ternura jamais.

Autêntica representante do blues americano, Tia Carroll é rotineiramente comparada a Aretha Franklin. Koko Taylor. Tina Turner. Não seria correto se não fosse justo. Influenciada por Sam Cooke e Stevie Wonder, ela nasceu em Richmond, na Califórnia. Começou a cantar na igreja batista ainda moça. Encarou a noite no backing vocal para Jimmy McCracklin e Sugar Pie DeSanto.

No Brasil, Tia Carroll lança Soul Survivor, terceiro CD de uma carreira premiada. Os demais são Wanna Ride (1997) e Tia Carroll (2005). Na galeria dos troféus, estão enfileirados o West Coast Best Female Blues Vocalist 2007, o Traditional Blues Woman of the Year 2008 e o Band Leader of the Year 2009.

Igor Prado sempre aparece no Bolshoi com uma surpresa excelente. Viesse apenas com sua banda, já seria bem vindo. Ele não para de gravar com ídolos. O disco mais recente, Brazilian Kicks, conta com a parceria do emérito gaitista Lynwood Slim. Além de produtor, Igor Prado mantém uma sintonia fina com o selo brasileiro Chico Blues Records e o americano Pacific Blues, do Jerry Hall.

O encontro da Igor Prado Band com Tia Carroll promete ser inesquecível.

Tia Carroll & Igor Prado Band em Goiânia

Onde: Bolshoi Pub (Av. T-2, esq. c/ R. T-53, Setor Bueno, tel. 3285-6185)

Quando: Sábado, 11 de Junho

Horário: 22 horas

* Adauto Alves é jornalista em Goiânia e realiza a divulgação de eventos culturais no Estado de Goiás