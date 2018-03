Cantor Nasi terá que indenizar fã atingido por microfone

estadão.com.br

A Justiça de Santos condenou o cantor Marcos Valadão Rodolfo, o Nasi, ex-vocalista da banda Ira!, a indenizar um fã que estava na plateia de seu show e foi atingido por um microfone que escapou da base.

Divulgação Juiz afirmou que a causa dos danos provocados decorreu exclusivamente da conduta de Nasi

O show aconteceu em agosto de 2010, e durante a execução da terceira música Nasi teria retirado o microfone da base, segurando-o apenas pelo cabo, e girando-o com muita velocidade. O equipamento escapou em direção à plateia, atingindo a cabeça de uma moça na fileira B e, em seguida, o olho da vítima, na fileira C. Segundo o rapaz, o cantor, percebendo que estava sem microfone, pegou outro e continuou a cantar.

O ferido foi encaminhado ao hospital, onde foi diagnosticada uma lesão grave no olho esquerdo. Ele afirmou que, apesar de não ser a primeira vez que o cantor faz a brincadeira nos shows, Nasi continua com a atitude irresponsável. Por isso, pediu a condenação do cantor e a do Sesc, que sediou o show, por danos morais.

A ação, que correu n no 3ª Vara do Juizado Especial Cível de Santos, foi julgada parcialmente procedente. Nasi foi condenado ao pagamento de indenização por danos morais de R$ 14 mil e o Sesc foi absolvido. Em sua decisão, o juiz Afonso de Barros Faro Júnior, entendeu que a causa dos danos provocados ao autor decorreu exclusivamente da conduta do cantor.