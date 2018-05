Cancelados os shows que Danzig faria em SP e Curitiba

Flávio Leonel – Roque Reverso *

A produtora Top Link informou nesta quarta-feira que os shows que o Danzig faria no Brasil em julho foram cancelados. De acordo com a produtora, “por motivo de força maior”, não mais acontecerão as apresentações que a banda realizaria em São Paulo, no dia 16, no HSBC Brasil, e em Curitiba, no dia 17, no Master Hall.

Os shows faziam parte da turnê de divulgação do álbum “Deth Red Sabaoth”, lançado em junho do ano passado. Marcariam também a volta do grupo ao País depois de 16 anos.

Segundo a Top Link, o dinheiro dos ingressos adquiridos será devolvido nos pontos de venda oficiais dos eventos. Na capital paulista, os clientes deverão comparecer ao local onde foi efetuada a compra, seja na bilheteria do HSBC Brasil ou no respectivo ponto de venda da Ingresso Rápido. Quem adquiriu ingressos pelo call center e site da Ingresso Rápido deve entrar em contato pelo telefone 4003-1212. O site para obter informações sobre os pontos de venda é www.ingressorapido.com.br

Em Curitiba, a devolução do dinheiro dos ingresso começará no dia 5 de julho, na bilheteria do Master Hall. O telefone de contato para mais informações é o (41) 3248-1001.

* Flávio Leonel é jornalista da Agência Estado e editor do ótimo blog Roque Reverso.