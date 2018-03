Canadá levanta proibição a clássico do Dire Straits

Reuters

Mark Knopfler, do Dire Straits, é considerado um dos maiores guitarristas da história do rock

No último mês de janeiro, a música, que integra o clássico álbum Brothers in Arms foi banida das rádios do país quando um ouvinte da estação CHOZ-FM, na região leste do Canadá, questionou o uso da palavra faggot na letra de “Money for Nothing”. O termo é uma gíria para “homossexual”, e é considerada pejorativa.

Fãs da banda e dezenas de radialistas manifestaram indignação com o banimento, revertido seis meses depois. Com a decisão, as rádios podem escolher entre tocar a versão original da música, ou uma versão alternativa, em que a gíria é silenciada.