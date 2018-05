Camisa de Vênus ressurge mais uma vez

Marcelo Moreira

O Camisa de Vênus foi uma banda rebelde por natureza nos anos 80. De longe foi a mais ousada em termos de atitude e anarquia, tanto no visual como nas letras ácidas e repletas de duplo sentido. Musicalmente se destacava por ser mais pesada do que a maioria do rock brasileiro insosso e insípido feito à época, e ganhou destaque justamente pelo caráter contestador.

Aparentemente marginalizada pelas gravadoras e por expressiva parcela do público que achava a banda baiana de Marcelo Nova agressiva demais, teve abreviada sua trajetória nos anos 80 e 90, ensaiando diversas voltas, com vários níveis de fracasso.

Uma nova encarnação surgiu em janeiro do ano passado sem o expressivo vocal de Marcelo Nova – nunca foi um grande cantor, mas, extremamente carismático, criou um estilo inconfundível. Essa formação é que será a atração neste mês no Blackmore Bar, em São Paulo.

Entre os grandes hits oitentistas da banda figuram “Eu Não Matei Joana D’arc”, “Meu Primo Zé”, “Bete Morreu” e “Silvia”. Integram o Camisa de Vênus hoje os guitarristas Karl Franz e Gustavo Müllem, peças-chaves da formação original, o ex-vocalista da banda punk baiana da década de 80 “Gonorréia”, Eduardo Scott, Jerry Marlon no baixo e Louis na bateria.

A atual turnê, que já passou por São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná, além de diversas cidades na Bahia, é o aquecimento para o grupo começar a apresentar as músicas que estão preparando para a gravação do novo CD a ser lançado ainda este ano. O último álbum da banda foi o “Quem é Você?” lançado em 1996 .

ABERTURA:

BANDA SALÁRIO MÍNIMO

LOCAL:

BLACKMORE ROCK BAR

AL. DOS MARACATINS, 1317 – MOEMA – SP

FONE 5041 9340

DATA

16/07 – SÁBADO

ABERTURA DA CASA 22:00 HORAS

INGRESSOS:

R$ 45,00 (1.LOTE – PROMOCIONAL E ESTUDANTE)

R$ 70,00 (CAMAROTE)

INGRESSOS ANTECIPADOS A VENDA

MICROCAMP PINHEIROS – CASA VERDE E SÃO CAETANO

METAL CD (SANTO ANDRÉ)

E NO BLACKMORE ROCK BAR

ESTACIONAMENTO – VALLET SERVICE COM SEGURO