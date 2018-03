Caixa retrata a integridade e o brilhantismo do Camel

Marcelo Moreira

Andy Latimer é um músico que preza a integridade de seu trabalho acima de tudo. É um comportamento comum entre os adeptos do rock progressivo. Músicos como ele, Robert Fripp, do King Crimson, e os músicos do Gentle Giant nunca abriram mão da liberdade artística e do comando de seus trabalhos em troca de concessões, fossem elas quais fossem.

Não que isso explique o motivo desses artistas não serem exatamente sucessos estupendos, mas indica o perfil de suas carreiras: a qualidade artística, o experimentalismo e a liberdade criativa estavam acima de tudo.

“Camel – Rainbows End: Camel Anthology 1973 – 1985”, recém-lançada, é o exemplo maior dessa postura. A caixa com quatro CDs traz o essencial da produção da banda inglesa Camel, liderada pelo guitarrista Andrew “Andy” Latimer, um dos mais criativos e produtivos da cena progressiva europeia.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Latimer não foi o mais radical, nem o mais brilhante. Entretanto, foi a sua inflexibilidade na condução artística do Camel e seu perfeccionismo que lhe conferiram um respeito pouco visto no mundo do rock. Não é exagero dizer que o grupo Camel é sinônimo de excelência musical no mais alto nível.

“Rainbow’s End” é uma caprichada caixa que reúne músicas remasterizadas do períodoem que a banda gravou para a Decca Records, além de muitas faixas ao vivo executadas para programas da rádio BBC e músicas nunca antes lançadas.

A coleção compreende o período mais criativo, entre 1973 e 1985, quando foram lançados álbuns sensacionais como “Camel”, “Mirage”, ” The Snow Goose” (talvez o melhor de todos), “Moonmadness” e “Rain Dances”. O livreto que acompanha o pacote é de primeira qualidade, com fotos raras e texto excelente de Mark Powelle ensaio de Mark Powell.

Formado em 1971, o Camel foi a ponta de lança de um movimento progressivo que pasou longe do estrelato de bandas com Yes, Pink Floyd, Emerson, Lake and Palmer e Jethro Tull – embora tenha feito razoável sucesso comercial na segunda metade dos anos 70.

A vida na banda foi tumultuada, com uma multidão de músicos passando pelo grupo em 40 anos de carreira – com destaque para o tecladista inglês Richard Sinclair, que passou pelo excelente Caravan, e para o saxofonista Mel Collins, também inglês e que tem currículo gigantesco – integrou o King Crimson e tocou ao lado de gente como Eric Clapton, Pete Townshend (The Who), Ala Parsons Project, Bad Company, Eric Burdon (The Animals), Bryan Ferry (Roxy Music), Dire Straits, Rolling Stones, Meat Loaf, Roger Waters (pink floyd) e Tears for Fears, entre outros.

Nestes 40 anos, o Camel parou duas vezes. Em 1981 houve uma debandada de músicos, mas Latimer conseguiu reagrupar a banda no ano seguinte. Em 1984, após o lançamento de “Stationary Traveler”, houve mais uma separação, com o retorno ocorrendo somente em 1991. Ainda está na ativa, embora sem gravar magterial inédito desde 2002.

Lista de músicas:

Disco 1:

01. Slow Yourself Down

02. Never Let Go [album version]

03. Curiosity

04. Mystic Queen

05. Nimrodel – Procession – White Rider

06. Freefall

07. Earthrise

08. Lady Fantasy Medley [original mix]

09. Ligging At Louis [BBC Radio One “In Concert”]

10. Arubaluba [BBC Radio One “In Concert”]

11. Supertwister [live at the Marquee Club]

Disco 2:

Track Li01. Homage To The God Of Light [live]

02. Great Marsh

03. Rhayader

04. Rhayader Goes To Town

05. Preparation [live at the Royal Albert Hall]

06. Dunkirk [live at the Royal Albert Hall]

07. Aristillus

08. Song Within A Song

09. Air Born

10. Spirit Of The Water

11. Chord Change [live at the Hammersmith Odeon)

12. Another Night (live at the Hammersmith Odeon)

13. First Light

14. Elke

Disco 3:

01. Tell Me

02. Metrognome [live at the Colston Hall]

03. Unevensong

04. Lunar Sea ([live at the Colston Hall]

05. Rain Dances [live at the Colston Hall]

06. Echoes

07. Starlight Ride

08. Breathless

09. Rainbow’s End [single version]

10. Survival

11. Hymn To Her

12. Ice

13. City Life

14. Nude

15. Drafted [album version]

16. Lies [album version]

Disco 4:

01. Docks [BBC Radio One “In Concert”]

02. Beached [BBC Radio One “In Concert”]

03. Captured [BBC Radio One “In Concert”]

04. Summer Lightning [BBC Radio One “In Concert”]

05. Sasquatch

06. Heroes

07. Selva

08. Heart’s Desire

09. End Peace

10. In The Arms Of The Waltzing Frauleins

11. Cloak & Dagger Man

12. Stationary Traveller

13. Long Goodbyes

14. Pressure Points [live at the Hammersmith Odeon)

15. West Berlin [live at the Hammersmith Odeon)

16. Fingertips [live at the Hammersmith Odeon)

17. Rhayader [live at the Hammersmith Odeon)

18. Rhayader Goes To Town [live at the Hammersmith Odeon)