Caixa recheada vai comemorar os 35 anos do único álbum dos Sex Pistols

Marcelo Moreira

Uma banda de um único álbum, mas que conseguiu simbolizar todo um movimento e chacoalhar o mundo musical e cultural. A banda Sex Pistols não criou o punk rock, mas representa como nenhuma outra o período entre 1976 e 1982, quando o gênero demoliu as estruturas acomodadas da música pop da época.

Para comemorar os 35 anos de lançamento de sua única obra, “Never Mind The Bollocks”, os remanescentes lançam em setembro uma caixa comemorativa, com CDs extras e DVDs.

Além do álbum original remasterizado, o trabalho terá raridades,lados B e faixas ao vivo em outros dois CDs. Um DVD com imagens de shows, videoclipes e entrevistas completa o pacote, que ainda traz adesivos, pôsteres e outros brindes.

A formação original dos Sex Pistols tentou uma volta nos anos 90 e realizou uma bem-sucedida turnê mundial que passou pelo Brasil e rendeu um álbum ao vivo. Entretanto, ficou claro na época que não havia química alguma entre os integrantes – quando não animosidade. Desde então pouco se ouviu falar de trabalhos musicais de seus integrantes.

O vocalista Johnny rotten, por exemplo, voltou a ser John Lydon e reativou o PIL (Public Image Limited), sua banda pop/alternativa dos anos 80. O guitarrista Steve Jones de vez em quando colabora ocasionalmente com artistas de várias tendências. O baixista Glen Matlock e o baterista Paul cook novamente se retiraram da cena musical.

Em 14 de Setembro de 2007, a formação original anunciou uma reunião para mais um único show, em 8 de novembro de 2007, na Brixton Academy, Londres, com o objetivo de comemorar os 30 anos do álbum “Never Mind The Bollocks”. Eles abriram uma concessão e em 2008 tocaram mais uma vez no Festival de Paredes de Coura, em Portugal.

CD 1 – Never Mind The Bollocks Here’s The Sex Pistols

01. Holidays In The Sun

02. Bodies

03. No Feelings

04. Liar

05. God Save The Queen

06. Problems

07. Seventeen

08. Anarchy In The UK

09. Submission

10. Pretty Vacant

11. New York

12. EMI

CD 2 – 1977 Studio Rarities & B-Sides

The single b-sides remastered

01. No Feeling

02. Did You No Wrong

03. No Fun

04. Satellite

Dave Goodman Jan 1977 demos recorded at Gooseberry Studios

05. New York

06. EMI

07. Liar

08. Pretty Vacant

09. Problems

10. GSTQ

Chris Thomas Demo’s & Outtakes

11. Did You Know Wrong (March 3rd 1977)

12. 17 (April 21st 1977)

13. Satellite (April 22nd 1977)

14. Submission (April 22nd 1977)

15. Holidays In The Sun (April 22nd 1977)

16. EMI (April 22nd 1977)

17. 17 (May 16th 1977)

18. Holidays In The Sun (June 11th 1977)

19. Bodies (June 11th 1977)

20. Submission (August 12th 1977)

21. Belsen Was A Gas (original demo) (19 September 1977)

CD 3 – 1977 Live

Samfundet Club, Trondheim, Norway – 21st July

01. Anarchy In The U.K.

02. I Wanna Be Me

03. 17

04. New York

05. EMI

06. No Fun

07. No Feelings

08. Problems

09. God Save The Queen

Happy House, Stockholm, Sweden – 28th July

10. Anarchy In The UK

11. I Wanna Be Me

12. 17

13. New York

14. EMI

15. Submission

16. No Feelings

17. Problems

18. God Save The Queen

19. Pretty Vacant

20. No Fun

DVD – 1977

Riverboat Party, The River Thames, London – 7th July

Pretty Vacant

Anarchy In The UK

Problems

Happy House, Stockholm, Sweden – 28th July

Anarchy In The UK

I Wanna Be Me

Seventeen

New York

Problems

No Fun

S.P.O.T.S. Tour – Winter Gardens, Penzance, Cornwall – 1st September

Problems

No Fun

Anarchy In The UK

DVD EXTRA’S

God Save The Queen video

Pretty Vacant video

Holidays In The Sun video

The HeyDay Interviews. Interviews by Judy and Fred Vermorel recorded in August 1977 with:

Steve Jones

Paul Cook

John Lydon

Sid Vicious

Glen Matlock

BBC, Radio 1, Rock On, December 12th 1977 – John Tobler interview with John and Sid (previously unheard full uncensored version)