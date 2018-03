Cage the Elephant: cinco garotos de Kentucky ressuscitam o grunge

Pedro Antunes

É fácil entender porque Dave Grohl adora esses caras. O quinteto de Bowling Green, cidadezinha de 45 mil habitantes no Kentucky formado por jovens com menos de 30 anos, trouxe algo que estava em falta: guitarras pesadas e vocais enlouquecidos, distribuídos por boas baladas e rocks poderosos. Thank You, Happy Birthday (2011), lançado agora no Brasil, é o segundo disco do Cage The Elephant, mostrando uma banda mais madura, centrada e consciente do próprio barulho.

No primeiro álbum, que leva o nome do grupo, lançado em 2008, tudo soava cru demais. Faltava mais vivência, conhecer as novidades. Era um rock pesado e caipira. As guitarras avassaladoras, sempre ponto forte do grupo, por vezes soavam desgovernadas.

Nada como ver (e ouvir) o mundo. Quando começaram a excursionar, ainda em 2008, perceberam que suas influências poderiam ser mais do que Pixies, o próprio Nirvana e outras bandas do movimento grunge. Tiveram contato com bandas inglesas como Arctic Monkeys (que também tocará no Lollapalooza, fechando o segundo dia) e ganharam consciência, sem necessariamente abrir mão do barulho ensurdecedor. Acharam a receita.

O álbum não só ressuscita o grunge, como o moderniza. Eles não têm medo da música eletrônica, que traz novas e interessantes texturas em Flow, faixa que fecha o disco pisando no freio, um descanso após 11 faixas pesadas. O acelerador está ao máximo logo em Always Something, um rock soturno e denso. Mais solar, Alberdeen é uma homenagem à cidade natal de Kurt Cobain, ex-líder do Nirvana, e um hit instantâneo. E tem Matthew Shultz gritando até comportadamente no refrão.

Luz e escuridão se alternam no álbum. A seguinte é Indy Kidz, e ali os gritos de Shultz se tornam insanos. Shake Me Down, por outro lado, é a maior balada do grupo. Mas m esmo na calmaria, o Cage The Elephant consegue ser eletrizante. Com eles, o grunge está (bem) vivo. E Dave Grohl mostra que seu radar está mais antenado do que nunca. P.A.

LANÇAMENTO

‘Thank You, Happy Birthday’

EMI

Preço: R$ 24,90