Cachorro Grande faz dois shows neste fim de semana em SP

da Agência Estado

A banda de rock gaúcha Cachorro Grande faz dois shows no Centro Cultural São Paulo (CCSP) neste fim de semana, 26 e 27. No sábado, a apresentação começa às 19h, e, no domingo, às 18h.

DivulgaçãoImagem da capa do disco ‘Cinema’, de 2009

O grupo, formado por Beto Bruno (vocal) Gabriel Azambuja (bateria), Marcelo Gross (guitarra e vocais), Pedro Pelotas (Piano) e Rodolfo Krieger (Baixo e vocais), encerra a turnê Cinema, do disco homônimo, de 2009, antes de começar a gravar o novo álbum. Os ingressos custam R$20 e podem ser retirados nos dias 24 e 25/02, das 14h às 18h; dias 26 e 27/02, das 14h até o início do show.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Local: Centro Cultural São Paulo (CCSP)

Endereço: Rua Vergueiro, 1000 – Bairro Paraiso – SP (ao lado da estação metrô Vergueiro)