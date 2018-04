Buenos Aires acolherá primeiro museu dos Beatles na América Latina

da Agência EFE

O primeiro museu da América Latina dedicado aos Beatles abrirá suas portas em Buenos Aires no dia 3 de janeiro e exibirá os “tesouros” do maior colecionador de objetos do quarteto de Liverpool. Objetos pertencem ao colecionador Rodolfo Vázquez (Divulgação) Objetos pertencem ao colecionador Rodolfo Vázquez (Divulgação)

“É o único museu sobre os Beatles cujo catálogo pertence a um colecionador privado. É realmente o único no mundo depois do The Beatles Story em Liverpool”, disse o colecionador argentino Rodolfo Vázquez em declarações publicadas nesta sexta-feira pelo jornal Tiempo Argentino, de Buenos Aires.

Vázquez entrou em 2001 no Livro Guinness dos recordes por sua coleção de objetos do grupo, que soma cerca de 8.500 itens, desde fotos e discos, vestuário, cheques assinados pelos integrantes da mítica banda e até uma caixa de preservativos com a imagem de John Lennon e Yoko Ono.

Grande parte destes objetos será exibida neste museu que funcionará dentro de um complexo cultural em pleno centro de Buenos Aires, onde também se rebatizará uma sala teatral com o nome de John Lennon.

No mesmo complexo funciona há anos o Cavern Club Buenos Aires, um bar que recreia a atmosfera do mítico pub The Cavern de Liverpool, onde os Beatles iniciaram sua bem-sucedida carreira.