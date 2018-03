Buddy Holly ganhará estrela na Calçada da Fama de Hollywood

do Território Eldorado – com agências internacionais

Os organizadores da Calçada da Fama de Hollywood anunciaram que Buddy Holly, um dos pioneiros do rock nos anos 50, terá sua estrela no local a partir do dia 7 de setembro.

A data coincide com o aniversário de nascimento do músico (1936-1959), que morreu aos 22 anos num acidente aéreo – o mesmo que vitimou Ritchie Valens e Big Bopper. Ele faria 75 anos em 2011.

A estrela em homenagem a Buddy Holly será a de número 2.447. Para a cerimônia, estarão presentes sua viúva Maria Elena Holly e os companheiros de palco Phil e Don Everly (The Everly Brothers).

Referência para muitas bandas e artistas do rock, Buddy Holly lançou apenas 3 discos de estúdio na carreira, mas o suficiente para alçá-lo a condição de astro do rockabilly, ao lado de outros pioneiros do gênero, como Bill Haley, Chuck Berry e Elvis Presley.

Entre seus principais hits, estão Peggy Sue, It’s so Easy, That’ll Be The Day e Oh Boy!.