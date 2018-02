Buddy Guy recebe B. B. King em seu novo álbum

Marcelo Moreira

Buddy Guy finalmente conseguiu. Antes que B. B. King se aposentasse, conseguiu arrastá-lo para estúdio e gravar um dueto. Os dois mestres do blues norte-americano e magos da guitarra parecem brincar na faixa “Stay Around A Little Longer”, que está no mais recente lançamento de Guy, “Living Proof”, que chega nesta semana às lojas

B. B. King é o último dos gigantes do blues ainda vivo. É o mentor de Buddy Guy e de todos os guitarristas blueseiros que tomaram conta do rock a partir dos anos 60. Não poderia ser mais oportuna a homenagem prestada por um de seus mais importantes discípulos.

Não bastasse a presença do mestre, Buddy Guy conta ainda com a ajuda mais do que bem-vinda de Carlos Santana, com quem divide as guitarras na ótima “Where the Blues Begins.”

Aos 74 anos, o guitarrista mais respeitado por Eric Clapton diz estar em sua melhor forma. Buddy Guy mostra o seu feeling monstruoso em temas bem elaborados e com muita sofisticação na busca por timbres límpidos e claros, precisos, sem excessos, coisa que foi muito bem aprendida por gente como o próprio Clapton e Jeff Beck, entr outros. Compre sem pensar.

Lista de músicas

1. 74 Years Young

2. Thank Me Someday

3. On the Road

4. Stay Around a Little Longer con b.b. king

5. Key Don’t Fit

6. Living Proof

7. Where the Blues Begins con santana

8. Too Soon

9. Everybody’s Got To Go

10. Let the Door Knob Hit Ya

11. Guess What

12. Skanky