Buddy Guy e John Mayall lideram as atrações do Best of Blues Festival

Marcelo Moreira

Após anos de especulações e promessas, finalmente o Brasil ganha um grande festival de blues. Ainda que o espaço para os artistas brasileiros seja pequeno, o Best of Blues Festival, em São Paulo, reúne um pouco do que de melhor o gênero oferece. Serão três dias de vento, reunindo a velha guarda, o rei do blues britânico e algumas promessas que viraram realidade nos anos 2000.

A velha guarda é o grande destaque, com o mestre Buddy Guy, o venerável John Mayall e o elegante Taj Mahal. Buddy Guy divide com B.B. King o posto de maior guitarrista vivo do blues, influência direta de gente como Eric Clapton, Keith Richards, Jeff Beck, Jimmy Page, Rory Gallagher e muitos outros. Longevo e com agenda cheia aos 75 anos de idade, traz um pouco do blues eletrificado de Chicago e todas as suas variações.

John Mayall é o papa do blues inglês, responsável por espalhar o gênero em sua acepção moderna na Grã-Bretanha. Ao lado de Alexis Korner e Cyril Davies, formou toda uma geração de roqueiros britânicos, gente como Eric Clapton, Mick Jagger, Keith Richards, Brian Jones, Peter Green, Mick Taylor, Mick Fleetwood, Jeff Beck e muitos outros. Aos 80 anos de idade, ainda grava álbuns e realiza extensas turnês pela Inglaterra.

Taj Mahal, por sua vez, representa o blues acústico e rural, quase folk. Idolatrado por toda uma geração nos anos 70, teve um desempenho discreto em sua carreira nos anos 80 e 90, para ser redescoberto nos Estados Unidos na década passada. Merece um grande destaque ainda o pianista Dr. John, veterano do blues sulista norte-americano e um especialista em misturar o gênero com rhythm and blues, cajun e jazz, ao melhor estilo de New Orleans.

O Brasil terá a a guitarra esplêndida de Nuno Mindelis, que volta de uma temporada nos Estados Unidos onde gravou seu mais novo álbum, com produção de ninguém menos do que Duke Robillard, diretor artístico de Bob Dylan. Completam o time a excelente cantora Shemekia Copeland e o vocalista do Soundgarden, Chris Cornell, completamente descolado dentro do festival.

Os 2.500 lugares serão distribuídos em formato de auditório, transformando a casa de shows WTC Golden Hall num local intimista – clima apropriado para o ritmo – e aproximando artistas e público. Os ingressos variam entre R$ 250 e R$ 1.200 e já estão à venda no site da Live Pass. Vale lembrar que todos os setores possibilitam a compra de meia entrada.

Programação:

11/06: Dr. John e Buddy Guy

12/06: Nuno Mindelis, Taj Mahal, Buddy Guy e John Mayall

13/06: Shemekia Copeland, John Mayall e Chris Cornell

Serviço:

Best of Blues Festival

WTC Golden Hall. Avenida Das Nações Unidas, 12.559. São Paulo, SP

Entre 11 e 13 de junho

De R$ 250 (Setor 8 ) a R$ 1.200 (Setor 1)

(11) 3055-8000

Como comprar: No site www.livepass.com.br