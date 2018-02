Bruce Springsteen melhor como sempre

Marcelo Moreira

Bruce Springsteen é um dos raros artistas que se mantém fiéis a um estilo específico sem se tornar repetivivo ou desatualizado. Talvez não tenha uma fidelidade à prova de tudo de fãs como os dos Ramones, AC/DC e Motorhead, bandas que fazem/fizeram sempre a mesma coisa por mais 30 anos – e que ainda assim é maravilhoso nos três casos.

Uma revista norte-americana elegeu-o como o artista-símbolo da música dos Estados Unidos na virada dos anos 70 para os 80.

Falava diretamente ao povo em sua sletras densas e reflexivas, retratava o cidadão do país como ele realmente era, além de nunca deixar de exaltar sua crença na pátria e no sistema, sem que isso fosse considerado patriotismo calhorda ou patriotada. Enfim, sempre foi um artista respeitado pela qualidade de seu trabalho, por suas posições políticas e pessoais e por sua integridade.

Podemos encontrar tudo isso e bem mais no seu novo trabalho qiue chega às lojas, “Bruce Springsteen & The E Street Band – London Calling Live in Hyde Park”, DVD gravado em Londres no ano passado. São mais de três horas de música da melhor qualidade, assistida por uma plateia de 160 mil pessoas no coração da capital inglesa.

Mais do que um retrato da carreira, o show mostra a importância do cantor e guitarrista por meio da força de suas canções e pela quantidade de hits desfilados para ingleses extasiados com um artista tipicamente norte-americano.

Nem precisava tanto, mas ele decidiu jogar para plateia: abriu o show com “London Calling”, hino punk do Clash, e, após os hits, passou a tocar músicas pedidas por meio de cartazes levantados pelo público. Populismo? Demagogia?

Talvez sim, mas somente um artista íntegro com quase 40 anos de carreira tem capacidade para fazer isso e não soar patético. E o melhor de tudo: ele realmente se diverte ainda no palco, e muito. Mostra prazer em tocar por três horas e comandar sua banda competente. Merece cada segundo de glória e fama que conquistou.