Bruce Springsteen libera para audição novo álbum de estúdio

Um dia antes de lançar seu mais novo álbum de estúdio, Wrecking Ball, previsto para sair nesta terça-feira (06), Bruce Springsteen liberou para audição o novo trabalho no seu site oficial.



A primeira canção divulgada pelo cantor e compositor norte-americano foi We Take Care Of Our Own. De acordo com o empresário do músico, Jon Landau, “o disco de rock que combina elementos do som clássico de Bruce e a experiência do Seeger Sessions.

Capa de ‘Wrecking Ball’ – Divulgação

O trabalho conta com a participação especial do guitarrista Tom Morello, da banda Rage Against The Machine e foi produzido por Ron Aniello. Bruce vai começar a divulgar a turnê do álbum neste mês, no Texas, Estados Unidos. Em seguida, segue para a Europa em maio. Por lá, já tem shows agendados na Inglaterra.