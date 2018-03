Bruce Springsteen fará turnê com Tom Morello, do Rage Against

LUCIANO BORBOREMA – Território Eldorado

A parte australiana da turnê que divulga Wrecking Ball, novo álbum de inéditas de Bruce Springsteen, contará com o Tom Morello, do Rage Against The Machine.

O roqueiro vai substituir o guitarrista Steve Van Zandt. Até o fim do mês de abril, Steve estará ocupado filmando o programa Lilyhammer.

Tom Morello foi convidado especial de Bruce Springsteen em Wrecking Ball. Ele gravou as guitarras de algumas faixas do trabalho. Além disso, na época do lançamento do trabalho, acompanhou Bruce em alguns programas de TV.