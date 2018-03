Bruce Springsteen, Coachella, Stevie Wonder, Sónar…

Jotabê Medeiros

Com a volta do Rock in Rio, a edição mais estrelada do Lollapalooza (Pearl Jam, Black Keys e Alabama Shakes, Qotsa) e o retorno do Sónar (nos dias 24 e 25 de maio), o ano de 2013 pode dar um novo alento ao que parecia recuo no show biz.

A colunista Monica Bergamo, do jornal Folha de S.Paulo, noticiou essa semana que o maior festival de pop rock dos Estados Unidos, o Coachella (baseado na cidade de Indio, na Califórnia), vem ao Brasil no ano que vem. O Coachella BR poderá ser na nova Arena do Palmeiras, na Barra Funda, em construção e que poderá abrigar até 60 mil pessoas.

O Rock in Rio, nos dias 13, 14, 15, 19, 20, 21 e 22 de setembro, no Parque dos Atletas, no Rio, já tem confirmados os nomes de Bruce Springsteen, Metallica, Muse, Alice in Chains e Ben Harper. Os ingressos começam a ser vendidos em abril (vendeu 80 mil cards com um ano de antecedência).

Ontem, foram confirmados shows de Stevie Wonder e Gilberto Gil na virada do ano no Rio de Janeiro. Eles se apresentam no Imperator, dia 23. Dia 25, Wonder faz show gratuito na Praia de Copacabana.

A Dream Factory e a espanhola Advanced Music, sócias no Sónar, anunciam no dia 11, as 11h, na fanpage do Sónar São Paulo (https://www.facebook.com/sonarsp), os primeiros nomes confirmados para 2013. Este ano, o Sónar São Paulo reuniu mais de 30 mil pessoas, com Kraftwerk, Cee Lo Green, James Blake, Alva Noto & Ryuichi Sakamoto, entre outros.

Os novos anúncios podem turbinar as expectativas para 2013 e afastar o espectro de uma “crise”. Até agora, apenas tinham sido confirmados shows de Chuck Berry, Down e Grizzly Bear. / J.M.