Bruce Springsteen anuncia nome e data de lançamento de novo disco

Jason DeCraw/ AP Springsteen também lançou música inédita

SÃO PAULO – Bruce Springsteen anunciou nesta quinta-feira, 19, em seu site oficial a data de lançamento e o título de seu novo álbum. O disco Wrecking Ball, o 17º da carreira do artista, deve chegar às lojas em 6 de março e já pode ser reservado nas lojas virtuais Itunes e Amazon.

A primeira música de trabalho do disco, We Take Care of our Own, foi divulgada hoje.

Wrecking Ball deve ter onze faixas, incluindo uma participação de Tom Morello, do Rage Against The Machine, e uma versão especial deve ser lançada com duas canções bônus e um encarte de arte e fotografia.

Um dos produtores do álbum, Jon Landau, descreveu o trabalho como “o mais inovador dos últimos anos” feito por Springsteen, alegando ainda que as letras das canções não podem ser vistas em lugar nenhum.

O último CD de Bruce Springsteen, The Promise, é de 2010.