Bruce Kulick, ex-Kiss, tocará em Santos

Bruce Kulick, ex-guitarrista do KISS, é a primeira atração internacional a se apresentar na Baixada Santista em 2013. O músico que por 12 anos fez parte de um dos maiores grupos de Rock do Mundo, toca, no próximo dia 3 de fevereiro, no Teatro Municipal, em Santos.

O artista será acompanhado pelo argentino Sebastian Gava, um dos melhores intérpretes de Paul Stanley da atualidade, e a banda Killers Kiss Cover. No repertório, diversos clássicos dos álbuns Animalize (1984), Asylum (1985), Crazy Nights (1987), Hot In The Shade (1989), Revenge (1992), Alive III (1993), Carnival Of Souls: The Final Sessions (1997), entre outros.

Os ingressos já estão à venda em Santos (Top Shirts, Sound of Fish, Reciclarte Cartuchos, Nautica Tattoo, Realejo Livros, Estúdio 3 Acordes), São Vicente (Gudstore), Praia Grande (Náutica Tatoo), São Paulo (Animal Records -Galeria do Rock) e, pela internet, no site, www.ticketbrasil.com.br. Os bilhetes custam R$ 40,00 (1°lote), R$ 45,00 (2°lote) e R$ 50,00 (na porta). Obrigatório 1 KG de alimento não-perecivel.

Serviço Santos Projeto Hard N Heavy apresenta Bruce Kulick Data: 3 de fevereiro Local: Teatro Municipal End: Av. senador Pinheiro Machado, 48 Participação especial: Sebastian Gava e Killers KISS Cover Ingressos: R$ 40,00 (1°lote), R$ 45,00 (2°lote) e R$ 50,00 (na porta). Obrigatório 1 KG de alimento não-perecivel Pontos de Venda: Santos: Top Shirts, Sound of Fish, Reciclarte Cartuchos, Nautica Tattoo, Realejo Livros, Estúdio 3 Acordes São Vicente: Gudstore Praia Grande: Náutica Tatoo São Paulo: Animal Records (Galeria do Rock) Venda online: www.ticketbrasil.com.br