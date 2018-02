'Bruce Dicknson precisa de um psiquiatra', diz Ozzy

Roberto Capisano Filho

Para Ozzy Osbourne, Bruce Dickinson precisa de um psiquiatra. A declaração do ex-vocalista do Black Sabbath foi divulgada em entrevista recente no site Blabbermouth.net. O motivo para Ozzy achar que o frontman do Iron Maiden tem algum problema mental vem de longe.

Em 2005, a mulher de Ozzy, Sharon Osbourne, armou para que pessoas na platéia do Ozzfest, festival anual de heavy metal que é realizado nos Estados Unidos e que foi criado pelo casal Osbourne, jogassem ovos no vocal do Iron Maiden. Isso porque durante a apresentação da banda no evento daquele ano, Dickinson teria criticado Ozzy no palco, durante os shows, o que não agradou nem um pouco a Sharon.

“Eu nem sabia. Toda noite ele (Dickinson) subia no palco e falava coisas contra mim”, afirmou Ozzy.

“E isso não era justo. Se ele não gostava da turnê ele deveria dizer ‘Estou pulando fora dessa p… de turnê’, mas não subir no palco e me atacar sem motivo”, afirmou Ozzy.

“Eu nunca disse nada de mal para ele. O baixista, Steve Harris, veio até mim na última noite e disse ‘Desculpe pelo Bruce’, e eu respondi ‘Do que você está falando?’.”

Segundo Ozzy, ninguém havia contado a ele o que estava ocorrendo. O ex-vocalista do Black Sabbath disse que Sharon ficou furiosa com o que Dickinson havia feito.

“Se você tem alguma coisa para me falar, seja homem. Venha e fale na minha cara ‘Eu acho você um babaca’. Não seja idiota”, se queixou Ozzy.

Na opinião do príncipe das trevas, os outros integrantes do Iron Maiden devem ter ficado chateados com Dickinson. De acordo com ele, a única vez que se dirigiu ao vocalista da donzela de ferro foi em uma noite em que a banda estava para entrar no palco e ele desejou um bom show ao grupo.

Para Ozzy, seria muito mais fácil se Dickinson tivesse dito que apesar de estar fazendo aquela turnê, não gostava dele. “Mas subir no palco e me atacar não é justo. Ele não deveria ter feito isso enquanto era pago toda noite para se apresentar”, completou.

“Até hoje eu não entendo o que aconteceu. Ir ao Ozzfest e atacar as pessoas é loucura. Eu realmente acho que ele precisa de um psiquiatra. Se ele fez isso é um p… de um maluco. É uma coisa irresponsável de se fazer.”

Os vídeos abaixo são sobre o incidente no Ozzfest. O primeiro é do momento em que Bruce Dickinson fala com o público sobre o que estava ocorrendo. No segundo, Ozzy e Sharon falam o que aconteceu em uma entrevista.

Fica para o leitor tirar suas conclusões sobre o fato. Uma coisa é certa: é extremamente constrangedor ver dois montros do heavy metal se desentenderem, principalmente em público. Algo de errado aconteceu na comunidade do rock pesado envolvendo nomes desse quilate.