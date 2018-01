Bruce Dickinson falará sobre empreendedorismo na Campus Party

Bruno Capelas – Link – Estadão.com

Bruce Dickinson em show em SP, em 2009 FOTO: JF Diorio/AE

SÃO PAULO – A maior feira de ciência, tecnologia e internet do Brasil anunciou na quinta-feira, 12, seu primeiro convidado para sua edição de 2014: Bruce Dickinson, o vocalista do Iron Maiden – banda que encerra a última noite de Rock in Rio na próxima semana.

Entretanto, dessa vez Dickinson não virá ao país para cantar, mas sim para palestrar sobre suas habilidades como empreendedor. Piloto de aviões, o roqueiro é dono de uma empresa de conserto de aeronaves, a galesa Cardiff Aviation, e de uma escola para futuros pilotos, a Real World Aviation.

Nas próximas semanas, a direção do evento divulgará mais palestrantes. A Campus Party Brasil 2014 acontecerá entre 27 de janeiro e 2 de fevereiro de 2014, no Parque de Exposições do Anhembi, em São Paulo. As inscrições para o evento abrem no dia 18 de setembro, e custam R$300 – há descontos para veteranos e para o público em geral até o dia 13 de outubro.

