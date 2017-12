Brian Wilson prepara álbum solo com participação de Jeff Beck

LUCIANO BORBOREMA – Território Eldorado

Pouco menos de um mês do lançamento do trabalho ao vivo da turnê de comemoração dos 50 anos dos Beach Boys, Brian Wilson anuncia novo álbum solo.

O músico está em estúdio gravando e produzindo o trabalho. O disco vai contar com algumas participações especiais. Destaque para o guitarrista Jeff Beck. O trabalho ainda não tem nome. A data para ser lançado ainda será definida.

Brian Wilson nos cinemas

A vida de Brian Wilson ganhará as telas de cinema nos próximos meses. Em fase de produção, a cinebiografia chamada ‘Love & Mercy’ terá no elenco os atores John Cusack e Paul Dano. Os dois vão dividir as diferentes fases da carreira do ex-Beach Boys.



Brian Wilson. (Divulgação)