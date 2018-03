Brian Wilson dos Beach Boys vai ganhar cinebiografia

Giovanni Tonussi Rádio Eldorado

O músico Brian Wilson, que fazia parte dos Beach Boys, vai ganhar uma cinebiografia e já foi confirmado quem fará ele quando jovem. O ator Paul Dano foi escalado para o papel, mas ainda falta saber quem será o Brian já mais velho.

Dano ficou conhecido por estar no elenco de A Pequena Miss Sunshine, como o irmão da garotinha. Outras pessoas também podem lembrar dele como um pastor obcecado em Sangue Negro.

O nome do filme sobre Brian Wilson será Love And Mercy, com direção de Bill Pohland, que foi o produtor de O Segredo de Brokeback Montain. E assim o time vai se formando. Outro membro de peso no grupo será o músico Atticus Ross.

Ele já ganhou um Oscar pela música que fez para o filme Rede Social, e vai assinar a trilha sonora de Love And Mercy.

Mas por enquanto tudo que podemos fazer é a mesma coisa que o próprio Wilson. Ele afirmou em entrevista que vai esperar ansioso “para ver o resultado com um baldão de pipoca com manteiga”.