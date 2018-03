Brasil, país do folk metal?

Costábile Salzano Jr.

Pode até soar estranho, mas definitivamente podemos dizer que Brasil é um país que admira a cultura folk, viking, celta, pagã e suas vertentes. A enxurrada de bandas que vem desembarcando em nossas terras este ano simplesmente ratifica o quanto estamos abertos a novas tradições, folclores e musicalidades dentro do metal.

Após a passagem de nomes como Eluveitie, Finntroll e Týr, chegou a vez do Cruachan, considerado os “pais” do celtic/folk metal, debutarem em São Paulo no dia 12 de outubro, no Blackmore Bar.

Com visível intuito de proporcionar uma noite inesquecível para seus seguidores, Keith Fay (vocal, guitarra, teclado, bodhrán, mandolin, percussão), John Clohessy (baixo), Colin Purcell (bateria, percussão), John Ryan Will (tin whistle, violino, banjo, bouzouki, teclado) e John O’ Fathaigh (tin whistle) realizaram uma performance agressiva, sem firulas e repleta de energia.

A abertura ficou por conta da banda Lóchrann, de Campinas, que executou um folk metal bem alegre. Apesar de espremidos no palco, os músicos conseguiram esquentar o público extremamente ansioso pela entrada dos irlandeses.

Após breves ajustes nos equipamentos, os integrantes do Cruachan invadem o palco do tradicional Blackmore Rock Bar para delírio da seleta galera. Logo de cara, o quinteto executa “To invoke the horned god”, uma das músicas mais aclamadas da carreira do grupo. Os fãs pareciam não acreditar e respondiam intensamente a devastação sonora. O show seguiu com “Maeve’s March” e “Pagan Hate”.

Na seqüência, veio “Bloody Sunday”, que contou com a participação de Juliana Rossi, vocalista das bandas Hevorah e Ravenland, escolhida após rápido concurso, para fazer os vocais femininos de toda a apresentação. Apesar de apenas ter ensaiado com os músicos durante a passagem de som, a cantora se mostrou bastante à vontade e fazendo muito bem o seu papel também em “The Great Hunger”, “Ossians Return”, “Pagan” e na derradeira “Ride On”.

Durante toda a exibição, o Cruachan evidenciou, ao vivo, por que é considerado o precursor de um estilo musical. A sonoridade crua, pesada e a adição dos instrumentos típicos em suas composições, fizeram com que os presentes lembrassem o quanto é vasta a lista de bandas que seguem a tendência criada por este quinteto.

Infelizmente, o repertório foi relativamente curto para uma primeira apresentação. A banda priorizou as músicas dos seus três últimos trabalhos, deixando inclusive a clássica “Susie Moran” de fora.

No entanto, o clímax da noite curiosamente ficou por conta de “I am Warrior”, composição que faz parte do novo álbum “Blood on the Black Robe”. Pesadíssima e com uma pegada folk contagiante, os fãs banguearam e cantaram em unissono, deixando o grupo visivelmente impressionado.

É bem certo que, apesar de fundarem um estilo, o Cruachan não é tão conhecido no Brasil, já que não tem seu nome vinculado na mídia todos os dias e não sai em turnê tão freqüentemente como outras bandas.

Os irlandeses se apresentaram para um público pequeno, porém, em nenhum momento, os experientes músicos deixaram de tocar com garra e determinação. Com certeza, um show que ficará na memória dos seletos, mas verdadeiros e fieis fãs da banda irlandesa.

Set List:

01 – The Horned God

02 – Maeves March

03 – Pagan Hate

04 – Bloody Sunday/Brian Boru

05 – The Great Hunger

06 – Thy Kingdom Gone

07 – Ossians Return

08 – Primeval Odium

09 – Some Say The Devil is Dead

10 – Pagan

11 – The Morrigans Call – I am Warrior

12 – Ride On