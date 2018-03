Bono revela possível nome do próximo álbum do U2

LUCIANO BORBOREMA – Território Eldorado

10 Reasons To Exist pode ser o nome do novo álbum de estúdio do U2. Em entrevista ao tablóide The Sun, o vocalista do U2, Bono revelou que esse será um dos possíveis nomes para o próximo trabalho.

“Temos chamado de 10 Reasons To Exist, mas vou te dizer que devemos ter pelo menos mais seis possibilidades”, disse o roqueiro. No Line on the Horizon (2009) é último álbum lançado pela banda.

Bono do U2. (AP)

Possível fim do U2

Em outubro de 2011, Bono surpreendeu a todos e disparou em entrevista à edição americana da revista Rolling Stone que a banda poderia acabar. O vocalista disse que não se importaria que No Line on the Horizon, mais recente disco do grupo, fosse o último trabalho da banda.

Além disso, Bono revela que se questiona com frequência sobre a relevância atual do U2. Ele ainda explica que a reedição de Achtung Baby (1991), o levou a pensar na necessidade de reeinventar o som do U2. “E isso não significa que tenhas de usar óculos malucos ou roupa de mulher. A reinvenção é algo de muito mais profundo”.

O guitarrista da banda, The Edge também fala de um possível fim. “É provável que ouçam falar de nós no próximo ano, mas é igualmente possível que não”.

Bono ainda completa. “Temos tantas canções novas. Mas vou fazer uma pausa, para poder me “perder da música”. Quero levar os meus filhos e a minha mulher, e desaparecer com o meu iPod, alguns livros e uma guitarra acústica”.