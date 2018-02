'Bonnaroo' pode ganhar versão brasileira em 2013

Diego Cardoso – Território Eldorado

Um dos grandes festivais do circuito norte-americano, o Bonnaroo, pode ganhar uma versão verde e amarela no próximo ano, segundo informações do jornal O Globo. As apresentações do “BonnaRio” ocorreriam no Parque da Madureira, no Rio de Janeiro (RJ), sem data definida até agora.

Com a notícia, o Bonnaroo entra para a lista de festivais internacionais que podem passar pelo país, como o Coachella – especulado para 2014 em São Paulo, de acordo com o blog PopLoad – além do Loollapalooza, que chegou no Brasil em 2012 e terá a setlist da próxima edição nacional divulgada no dia 1º de outubro.

Detalhe do logo da edição 2012 do Bonaroo

O Bonnaroo Music and Arts Festival é organizado no Tenessee (EUA) desde 2002 e contempla exibição de filmes, apresentações de stand up comedy e shows de bandas como Red Hot Chilli Peppers, Bon Iver e Radiohead – atrações em 2012. No próximo ano, o festival norte-americano ocorre entre os dias 13 e 16 de junho.