Bon Jovi supera David Bowie e lidera lista da Billboard

Reuters

A banda de rock Bon Jovi venceu a disputa com o cantor britânico David Bowie e lidera a parada Billboard 200 divulgada nesta quarta-feira. “What About Now”, que vendeu 101 mil cópias na sua semana de estreia e se tornou o quinto álbum da banda a liderar a lista, segundo a empresa Nielsen SoundScan.

Bowie, de 66 anos, pioneiro do movimento “glam rock”, nos anos 1970 e 80, vendeu 85 mil exemplares do seu novo álbum, “The Next Day”, e ficou em segundo lugar. Mas Bowie vendeu mais cópias digitais que o Bon Jovi (41 mil x 34 mil).

Após 27 álbuns de estúdio na carreira, Bowie nunca liderou a lista dos mais vendidos nos Estados Unidos. Na lista da semana que vem, esses dois álbuns devem perder suas posições para “The 20/20 Experience”, novo álbum de Justin Timberlake, com previsão de vender até 750 mil cópias.

(Reportagem de Piya Sinha-Roy)