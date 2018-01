Bon Jovi muda data de show em São Paulo

Após adiar shows no México e na Argentina por conta de uma crise de apendicite do baterista Tico Torres, a banda Bon Jovi adiou de 21 para 22 de setembro a apresentação que fará em São Paulo com o Nickelback.

O cantor Bon Jovi

O show no Rock in Rio, no dia 20, continua confirmada. A mudança nas datas foi feita para que Torres, que teve de ser operado às pressas nesta semana, pudesse descansar entre os eventos.

A XYZ Live informa que os fãs que adquiriram ingressos para o show, que seria realizado no dia 21 de setembro no Estádio do Morumbi, terão acesso normalmente ao show do dia 22 com a mesma entrada adquirida, sem necessidade de troca. Quem desejar, pode solicitar a devolução do dinheiro