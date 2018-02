Bon Jovi confirma show em sp para dia 21 de setembro

do blog Roque Reverso

Depois de uma série de rumores, o Bon Jovi confirmou mais uma apresentação no Brasil em 2013. A banda norte-americana fará show em São Paulo, no Estádio do Morumbi, em 21 de setembro, um dia depois de tocar no Rock in Rio na capital fluminense.

A abertura na capital paulista ficará por conta do grupo pop Nickelback, que também tocará no festival brasileiro no dia 20.

O shows do Bon Jovi fazem parte da “Because We Can – The Tour”, que promove o álbum que o grupo lançou em março: “What About Now”.

A apresentação em São Paulo é a segunda opção para os fãs que não conseguiram as entradas para o Rock in Rio.

Os ingressos para o festival brasileiro já estão esgotados, sendo que os da data do Bon Jovi foram 0s que acabaram primeiro.

Segundo a organizadora do evento em São Paulo, as entradas estarão à venda a partir de 00h01 do dia 21 de maio no site www.livepass.com.br . Os valores, para variar, são bastante salgados, com possibilidade de meia-entrada. E haverá divisão da Pista entre Comum e Premium.

As entradas para a Pista Premium são as mais caras, no valor de R$ 680,00. Para a Pista Comum, os ingressos custam R$ 300,00.

Há ainda opções para Cadeira Premium C e Cadeira Coberta A, B e C (R$ 400,00); Cadeira Inferior B e A (R$ 350,00), Arquibancada A e B (R$ 240,00) e Arquibancada C (R$ 180,00).

Recentemente, o grupo norte-americano enfrentou problemas com o guitarrista Richie Sambora. Ele deixou a turnê que a banda vem realizando sem motivos muito claros, mas Jon Bon Jovi disse que Sambora não está abandonando o conjunto.