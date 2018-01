Bon Jovi cancela shows na América Latina

O Estado de S. Paulo

Prestes a desembarcar no Brasil, o Bon Jovi adiou nesta semana o show que estava programado para quarta na Cidade do México por causa de uma cirurgia no apêndice sofrida pelo baterista Tico Torres. Pelo mesmo motivo, a banda cancelou apresentações na Argentina que estavam previstas para os dias 15 e 18, informa a EFE.

Procurada pelo Estado, a assessoria de imprensa do Rock in Rio afirmou que a banda continua confirmada para a apresentação no festival. O Bon Jovi se apresenta no Rock in Rio na próxima sexta.