Bobby McFerrin e Esperanza Spalding serão atrações do Jazz All Nights

Luciano Borborema – Território Eldorado

São Paulo e Rio de Janeiro vão receber alguns dos maiores nomes do jazz internacional. Trata-se da a 5ª edição da Série Jazz All Nights. O time de músicos para este ano promete. Estão confirmadas as presenças de Bobby McFerrin, Branford Marsalis, Esperanza Spalding e Candy Dulfer.



Cantora Esperanza Spalding. (Divulgação)Veja também:

– PLAYLIST: Confira pérolas do jazz



Bobby McFerrin abrirá a série com duas apresentações no Theatro Municipal do Rio de Janeiro, dias 26 e 30 de julho, e uma apresentação em São Paulo, no Via Funchal, dia 28 de julho.

Segunda atração do ano, o celebrado Branford Marsalis se apresentará em São Paulo, no dia 06 de setembro, no Teatro Bradesco e no Rio de Janeiro, dia 07 de setembro, no Teatro Oi Casa Grande. A terceira atração do ano é a diva do jazz mundial, Esperanza Spalding, que se apresenta somente em São Paulo, dia 21 de setembro, no Teatro Bradesco.

A série será encerrada com a “musa do jazz”, a saxofonista holandesa Candy Dulfer, que fará shows em São Paulo, dia 07 de novembro no Teatro Bradesco, e Rio de Janeiro, dia 09 de novembro no Teatro Oi Casa Grande. Mais informações no site do Jazz All Nights.