Bob Mould, ex-Hüsker Dü, vem em outubro para o Rio e SP, onde ingressos já estão esgotados

Quem se lembra do bom Hüsker Dü? Bob Mould, ex-líder da extinta banda norte-americana, vem ao Brasil no começo de outubro para fazer shows em São Paulo e no Rio de Janeiro. Na capital paulista, ele tocará no Sesc Pompeia, já com ingressos esgotados, nos dias 4 e 5 de outubro. Na capital fluminense, tocará no Circo Voador no dia 6.

Ex-líder também da extinta banda Sugar, que foi bastante elogiada pela crítica, Bob Mould, vem desde a década de 90 em carreira solo.

Atualmente, o músico divulga seu mais recente single “The Descent”, presente em seu novo álbum “Silver Age”, que foi lançado em setembro de 2012 e que alcançou a posição de número 52 da parada da Billboard.

Com seu novo álbum, Bob também se apresentou pelos EUA e Europa em grandes festivais junto a nomes como Bjork, Blur, além de tocar no mesmo palco que o Foo Fighters em apresentações na Itália, República Tcheca e Bélgica.

Se, em São Paulo, os ingressos tradicionalmente baratos do Sesc rapidamente terminaram, no Rio, o show foi possível graças a uma campanha de crowdfunding de sucesso.

O valor da entrada inteira para a apresentação no Circo Voador é de R$ 160,00. Há a possibilidade de meia-entrada para estudantes e para quem trazer 1 quilo de alimento ou o flyer do evento.