Bob Geldof dispara: 'Live Aid prejudicou minha carreira solo'

Bob Geldof revela não ter tido uma carreira solo de sucesso devido ao festival Live Aid, realizado em 1985. “Aquilo prejudicou totalmente minha capacidade de fazer o que eu amo. Se não tivesse acontecido, tenho certeza de que eu teria sido capaz de fazer a transição do The Boomtown Rats a uma carreira solo como a do Paul Weller ou Sting”, disse o cantor em entrevista ao site Evening Standard.

Geldof revela que não se arrepende do feito. De acordo com ele, “teria sido terrivelmente irresponsável se não tivesse promovido o show. Bob Geldof foi vocalista do grupo The Boomtown Rats.

Live Aid



O Festival “Live Aid” tinha como objetivo arrecadar fundos e ajudar as vítimas da fome na “Etiópia” e “África”. O ‘Live Aid’ foi realizado durante dois dias no estádio de “Wembley”, na “Inglaterra” e no estádio “JFK”, nos “Estados Unidos”.

Entre os participantes estavam o “Black Sabbath” com a formação original, “Queen”, “Bob Dylan” e outros grandes nomes do “rock’ n’ roll”.



Detalhe do palco do Live Aid. (Divulgação)