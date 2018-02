Bob Dylan e Mark Knopfler anunciam turnê conjunta de um mês pelos EUA

E+ com agências internacionais

O cantor Bob Dylan planeja realizar uma turnê pelos Estados Unidos ao lado do britânico Mark Knopfler, após o lançamento do 35º disco do americano, Tempest, que está marcado para 11 de setembro e coincide com a comemoração dos 50 anos de carreira do artista.

Dylan, que esteve em viagem pela Europa e tem 22 shows marcados entre agosto e setembro nos EUA, prevê acrescentar em seu concorrido calendário 26 apresentações entre outubro e novembro, desta vez com a presença de Knopfler. A informação está disponível nas páginas de ambos na internet.



Bob Dylan e Mark Knopfler. (Montagem)



O tour em conjunto, que deve começar em 5 de outubro, será o quarto no qual Dylan e o guitarrista do lendário grupo britânico Dire Straits tocarão juntos. A turnê deve terminar em 13 de novembro.

Os veteranos da música poderão somar a ampla bagagem de temas clássicos a um repertório renovado, já que ambos lançarão discos novos em setembro. O novo álbum de Dylan chega após o recente lançamento de Chimes of Freedom, um trabalho que recolhe as versões que artistas célebres como Adele, Sting e Elvis Costello fizeram das canções do consagrado compositor americano. Já o ex-guitarrista dos Dire Straits, de 62 anos, prevê para o dia 3 setembro a estreia o álbum duplo Privateering, o sétimo trabalho de sua carreira solo.