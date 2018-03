Bob Dylan disponibiliza música inédita gravada nos anos 70

LUCIANO BORBOREMA – Território Eldorado

A canção Pretty Saro, gravada por Bob Dylan em março de 1970, foi disponibilizada na internet nesta sexta-feira (09). A faixa era para ter entrado no álbum Self Portrait.

A canção foi gravada seis vezes e nenhuma das versões chegou ao produto final. Aproveitando o lançamento da compilação Another Self Portrait, o músico resolveu divulgar a faixa.

Pretty Saro entrará no álbum que vai contar com 35 músicas. Além dessa faixa, a coletânea vai trazes os cações Nashville Skyline, Self Portrait e New Morning. O trabalho está previsto para ser lançado no dia 27 de agosto.