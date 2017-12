Bob Dylan anuncia 33 shows em turnê pela Europa

do Território Eldorado

Bob Dylan para promover o mais recente trabalho de estúdio chamado de The Tempest, anuncia uma mega-turnê pela Europa. A primeira apresentação será em Oslo, no dia 10 de outubro e a última no Royal Albert Hall, em Londres, em 28 de novembro.

No total, cantor norte-americano vai fazer 33 shows. Os ingressos para a turnê batizada de Bob Dylan in Europe estarão à venda a partir deste fim de semana.

The Tempest

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O trabalho marca o 50º aniversário de seu disco de estreia – Bob Dylan (1962) -, e sucede o disco duplo Chimes of Freedom. O disco conta com dez faixas inéditas e autorais. Dylan assina a produção do trabalho.



(Divulgação)