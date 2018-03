Boa notícia: depois de 13 anos, The White Stripes anuncia o seu fim

Luciano Borborema – Território Eldorado

O White Stripes de Jack White e Meg White acabou. A revelação foi dada pela dupla no site oficial da banda. Sem revelar o motivo do fim do grupo, a dupla agradece os fãs e diz que a banda agora é do público.



A dupla Meg e Jack. (AP)



“O The White Stripes não pertence mais a Meg e Jack. O The White Stripes pertence agora a você e você pode fazer com eles o que quiser. A beleza na arte e na música é que ela pode durar para sempre se as pessoas quiserem. Obrigado por compartilharem essa experiência. O seu envolvimento jamais será esquecido por nós e somos realmente gratos por isso”.

A banda das cores vermelha, branca e preta só teve seu som mundialmente conhecido em 2001, com seu terceiro álbum, “White blood cells”. “Fell in love with a girl” e “Dead leaves and the dirty ground” são alguns sucessos desse trabalho.

Em 2004, a dupla fez bonito e ganhou prêmio. Naquele ano, Jack White e Meg White lançaram seu trabalho de maior sucesso: ‘Elephant’. Com esse disco que conta com hits como ‘The hardest button to button’, I just don’t know what to do with myself” e “Seven nation army” a dupla ganhou o Grammy de melhor álbum de rock alternativo.

NOTA DO EDITOR DE COMBATE ROCK: Poucas coisas tão ruins escutei como essa dupla White Stripes. Nem banda de garagem que aprendeu a tocar ontem soa tão péssima. Fizeram um favor ao mundo da música e vão parar de empestear esse planeta com barulho. Conseguiram ser piores do que Nirvana. (MARCELO MOREIRA)