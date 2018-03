BMW Jazz Festival anuncia atrações para sua 2ª edição

Luciano Borborema – Território Eldorado

A cidade de São Paulo vai receber mais uma edição do BMW Jazz Festival. Neste ano, o evento será realizado na Via Funchal entre os dias 8 a 10 de junho. O festival também vai acontecer no Rio de Janeiro, no Teatro Oi Casagrande, de 11 a 13 de junho.



Chick Corea. (Divulgação)

Chick Corea é uma das principais atrações. Vencedor de 18 Grammys é considerado um dos maiores pianistas de jazz de sua geração. Outros nomes confirmados no festival são: Clarke & White; Maceo Parker com Fred Wesley & Pee Wee Ellis; Charles Lloyd e The Clayton Brothers.

Completam a programação: Trombone Shorty & Orleans Avenue; Ambrose Akinmusire; Nintey Miles; Darcy James Argue’s Secret Society; e Toninho Ferragutti e Bebê Kramer. A venda de ingressos começa no dia 14 de abril. Valores serão divulgados nos próximos dias.