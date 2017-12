Blur é confirmado no festival Planeta Terra

Zé Roberto Pereira – site Lineup Brasil

Blur no Primavera Sound Porto. Foto: Adriana Komura.

Já se falava muito sobre isso e finalmente saiu hoje a confirmação: os ingleses do Blur desembarcam por aqui para o festival Planeta Terra, que depois de boatos de cancelamento mostra que tem muita força, trazendo ainda o fantástico Beck e os novatos-hypados do Palma Violets.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

A vinda do Blur vinha sendo cogitada desde a volta da banda em 2009 – na ocasião, pude conferir um dos primeiros shows desse retorno no T in the Park, na Escócia, que terminou em uma catarse coletiva ao som de “The Universal”. No mês passado, a banda tocou nas duas edições do Primavera Sound, em Barcelona e na cidade do Porto – e você pode conferir o relato das nossas correspondentes aqui (Barcelona) e aqui (Porto).

Nesses quatro anos de volta, talvez a energia da banda não seja mais aquela explosão de reencontro com os palcos, mas é impossível imaginar um show morno de quem tem tantos hits na manga. Nesses últimos shows, a banda começou o desfile de clássicos com “Boys & Girls”, seguido por “Popscene” e depois “There’s no other way”. Nada mal pra começar a brincadeira, né? E ainda teve a manha de terminar ambos os shows com “Song 2″, mandando uma galera enlouquecida pra casa.

As outras atrações confirmadas hoje foram o americano Beck, que depois de lançar ano passado um álbum só com as partituras das músicas saiu esse ano com o single “Defriended”.

Os ingleses do Palma Violets fecham o primeiro pacote de atrações do Planeta Terra, que apesar de nova tem frequentado os principais festivais gringos desse ano, embalados principalmente pelo sucesso do hit “Best of Friends”.

Planeta Terra sobrevive

Depois dos boatos de cancelamento da edição deste ano, o festival mostra que ainda tem força e aposta na linha musical indie que carrega desde 2007. O festival acontece desta vez no Campo de Marte no dia 9 de novembro – é a quarto local a receber as atrações do festival em sua história.