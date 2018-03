Blues Etílicos ressurge com DVD de show energético em Goiânia

Marcelo Moreira

Quase 28 anos de carreira, 10 álbuns de boa qualidade, mas sem um único DVD. essa falha foi corrigida pela banda carioca Blues Etílicos, pioneira do chamado blues brasileiro, ainda nos anos 80, ao lado de André Christóvam e Nuno Mindelis.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

“Ao Vivo no Bolshoi Pub” foi gravado em 2009 no famoso bar de Goiânia, atual meca de bandas alternativas de rock e de blues (altermativas no sentido de underground).

A ideia era que o registro servisse prato principal das comemorações dos 25 anos de carreira, em 2010, mas o trabalho só conseguiu apoio para chegar às lojas no final de 2012, por meio da Substancial Music.

A maioria das músicas foi extraída dos 10 CDs lançados pela banda, entre elas “Cerveja”, “Dente de Ouro”, “Estudo em Vermelho”, “Águas Barrentas”, “Misty Mountain” e “O Sol Também Me Levanta”, entre outros hits (ok, nem tão hits assim) dos cariocas. As inéditas “Jokers” e “Dinossauro Manco” completam o set list.

Os integrantes Greg Wilson (voz e guitarra), Flávio Guimarães (gaita e voz), Otávio Rocha (guitarra), Cláudio Bedran (baixo) e Pedro Strasser (bateria) deviam um registro em vídeo ao público. Descontraídos, brincalhões e exímios instrumentistas, os cinquentões (ou quase) deram uma aula de feeling e qualidade.

“Foi um show divertido e com excelente astral. Deu tudo certo, a casa é muito boa para se apresentar e a banda estava no pique, como sempre. Muito prazeroso e interessante”, disse o gaitista Flávio Guimarães.

O Blues Etílicos está em turnê para divulgar o DVD e também uma nova coletânea, “O Melhor do Blues Etílicos”, também lançada no final do ano passado.

Criada no Rio de Janeiro, em 1985, a banda Blues Etílicos lançou seu primeiro LP em 1987. Em 1989, contratados pela Gravadora Eldorado, produzem os álbuns Água Mineral (1989), San Ho Zay (1990) e IV (1991), todos com músicas executadas nas rádios FM de todo o país. O último CD com músicas inéditas é “Viva Muddy Waters”, de 2009.

Um ano depois das gravações no Bolshoi Pub, a maior banda de blues do Brasil retorna à casa para mostrar o resultado daquela noite mágica. O show, que foi todo registrado pela equipe da Sambatango em parceria com a Heineken, Up Music e a Monstro Discos, mostra a banda num momento único, com o público goianiense cantando e incentivando a banda do início ao fim. Com mais de 20 anos de estrada, a Blues Etílicos vem agora lançar este DVD e reviver aquela noite, apresentando clássicos como Dente de Ouro, Misty Mountain, Terceiro Whiky e Cerveja